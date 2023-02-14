Москва, 14 февраля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознамённому полку присвоено почётное наименование «гвардейский». Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован 14 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В документе говорится, что почётное звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых условиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

228-й мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк ведёт свою историю с июля 1941 года.

С 2022 года он принимает участие в СВО.

Напомним, в ноябре 2022 года указом Путина звание «гвардейский» было присвоено 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку из Хурбы Хабаровского края.