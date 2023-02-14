Москва, 14 февраля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за сутки сбили в ДНР самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ, сообщили 14 февраля в Министерстве обороны РФ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine МиГ-29 ВСУ

Так, в районе населенного пункта Черевковка был сбит МиГ-29, а в районе населенного пункта Славянка — вертолет Ми-8.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 ВСУ были сбиты за сутки российскими войсками в зоне спецоперации.