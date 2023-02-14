Москва, 14 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья в связи с принятием в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

С 1 марта 2023 года на территориях новых регионов начнут действовать нормы, обеспечивающие интеграцию в российское правовое поле сферы охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств и обращения медицинских изделий.

Нормы касаются допуска к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельностей, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, реализации особенностей информационного обеспечения в сфере здравоохранения, а также госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности, федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств, федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий, в том числе за соблюдением установленных законодательством РФ обязательных требований в сферах охраны здоровья, обращения лекарственных средств, обращения медицинских изделий.

Ряд положений касается реализации особенностей финансового обеспечения медицинской помощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Кроме того, устанавливается, что лица, имеющие сертификаты специалистов, выданных на новых территориях, а также на территории Украины до вступления в силу закона, до 1 января 2026 года подлежат аккредитации в порядке, установленном законодательством РФ в сфере охраны здоровья.

До 1 марта 2024 года по согласованию с Минздравом России нормативными правовыми актами новых субъектов РФ могут быть установлены особенности лицензирования медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

«И те наработки, которые есть у нас по цифровой медицине, по созданию единой информационной системы здравоохранения, они также будут внедрены на этих территориях», — заявил ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).