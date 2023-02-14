Москва, 14 февраля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство энергетики в связи с данными о поставках ВСУ топлива. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, такое поручение спикер Госдумы Вячеслав Володин дал на пленарном заседании.

Владимир Федоренко/РИА Новости Вячеслав Володин

Ранее бывший министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что после начала российской специальной военной операции Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом, которое было произведено на заводе «Лукойл нефтохим Бургас». Его слова привела немецкая газета Die Welt.

В ходе заседания Госдумы депутат Константин Затулин («Единая Россия») напомнил о том, что после публикации думским комитетам по энергетике и по безопасности и противодействию коррупции было поручено выяснить, поставлялась ли российская нефть, переработанная в Болгарии, для нужд ВСУ.

«Лукойл» дал предсказуемый ответ, что знать не знает, куда направлялись купленные посредниками бензин и дизтопливо с его заводов в Бургасе. Над нами смеются. Только что Евросоюз, налагая очередные санкции на поставки из России, сделал исключение для российской нефти, идущей на российские заводы в Европе в Болгарии. Им так удобно, а нам? Прошу поручить сделать соответствующие запросы Генпрокуратуре и Минэнерго комитету по безопасности и противодействию коррупции, чтобы нам перестали вешать лапшу на уши», — сказал Затулин.

«Просим комитет по безопасности безотлагательно направить запрос в Генпрокуратуру и Минэнерго, а затем ответ огласить на заседании Государственной думы», — ответил на предложение Затулина Володин.