Брюссель, 14 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин призвал страны Запада обеспечить Киеву военную помощь для успешного контрнаступления ВСУ. Об этом глава Пентагона заявил 14 февраля в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

Hannes P Albert/dpa/Global Look Press Ллойд Остин

По словам Остина, группа продолжит поддерживать «борьбу Киева за свободу», а также поможет удерживать преимущество в ходе контрнаступления, запланированного на весну.

«Совместно и в срочном порядке мы направим Украине обещанную поддержку», — сказал глава минобороны США.

Глава Пентагона напомнил, что за год Запад отправил Киеву летального вооружения на сумму почти в $50 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, страны НАТО могут договориться о введении минимального уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП.