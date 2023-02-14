Остин: Запад должен обеспечить ВСУ для весеннего контрнаступления
Глава Пентагона Остин призвал выделить Киеву помощь для весеннего контрнаступления ВСУ
Брюссель, 14 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин призвал страны Запада обеспечить Киеву военную помощь для успешного контрнаступления ВСУ. Об этом глава Пентагона заявил 14 февраля в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.
По словам Остина, группа продолжит поддерживать «борьбу Киева за свободу», а также поможет удерживать преимущество в ходе контрнаступления, запланированного на весну.
«Совместно и в срочном порядке мы направим Украине обещанную поддержку», — сказал глава минобороны США.
Глава Пентагона напомнил, что за год Запад отправил Киеву летального вооружения на сумму почти в $50 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, страны НАТО могут договориться о введении минимального уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП.