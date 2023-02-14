Москва, 14 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Актёра Бориса Щербакова выписали из больницы. Об этом 14 февраля сообщает РИА Новости.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Борис Щербаков

«Выписали сегодня», — сказал Щербаков, отметив, что чувствует себя хорошо.

Напомним, 1 февраля 73-летнего Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу. Его сын рассказал, что у артиста диагностировали обострение хронического бронхита.

Щербакова поместили в реанимацию, а затем перевели в стационар.