Москва, 14 февраля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В период специальной военной операции существенно возросло число террористических диверсий спецслужб Украины на инфраструктурные объекты. Об этом 14 февраля на заседании Национального антитеррористического комитета заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Он уточнил, что со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада резко возросли атаки на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры России.

Напомним, ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил наличие в России украинских агентов, которые занимаются подготовкой террористических актов и диверсий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области четверо подростков задержаны за диверсию на железной дороге. Установлено, что задание вывести из строя важную инфраструктуру они получили с Украины. За диверсию им перевели 40 тысяч рублей.