Москва, 14 февраля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Обращение палат Федерального собрания России к парламентариям стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В документе российские парламентарии выражают чрезвычайную обеспокоенность в связи с расширением военно-биологической деятельности США в других государствах и заявляют, что парламенты стран мира могут и должны добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США под вывеской «медико-биологическая деятельность» проектов военно-прикладного характера, нарушающих Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

«Федеральное Собрание Российской Федерации обращается к парламентам всех стран мира с призывом запросить у национальных правительств информацию о наличии и характере деятельности Агентства, наносящей ущерб их национальному суверенитету. Это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и катастрофические последствия для жизни и здоровья людей. Федеральное Собрание Российской Федерации подтверждает приверженность Российской Федерации принципам равной и неделимой безопасности, недопущения разработки биологического оружия, а также свою готовность к диалогу и сотрудничеству с парламентариями других стран в целях защиты мира и человечества от биологических угроз», — указано в документе.

Ранее сопредседатель комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий США на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») заявляла, что на заседание комиссии следует пригласить бывшего директора DTRA Кеннета Майерса, экс-главу комиссии по COVID-19 британского журнала Lancet Джеффри Сакса, а также Эндрю Хафа, который работал вице-президентом организации-подрядчика Пентагона, занимающейся коронавирусной инфекцией.