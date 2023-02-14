МИД России: Киев нацелен на втягивание Кишинева в жестокое противостояние с Москвой

Москва, , 10:07 — REGNUM Украина нацелена на втягивание Молдавии в жестокое противостояние с Россией, говорится в распространенном 14 февраля комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии», заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о наличии доказательств версии Киева о том, что Россия собиралась предпринимать действия для дестабилизации ситуации в Кишинёве. Для этого в том числе были намерены привлечь диверсантов, считает она.

Президент Молдавии подчеркнула, что эти планы подготовлены к реализации в ближайшее время.

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