Анкара, , 09:28 — REGNUM В турецком отеле произошла массовая драка между украинскими и российскими футболистами. Об этом 14 февраля пишет телеграм-канал Baza.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительной информации, вечером 13 февраля несколько представителей украинского клуба «Минай» начали требовать у начальника ярославского «Шинника» спеть гимн Украины.

Уточняется, что представитель российского клуба предложил украинцам пройти на улицу и «разобраться раз на раз», но в конфликт вмешались сотрудники отеля, и он не получил продолжения.

Отмечается, что некоторое время спустя игроки украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника», где избили его, а когда лифт прибыл на этаж, там стояли ярославские футболисты, в результате между украинскими и российскими игроками произошла массовая драка.

По информации телеграм-канала, в отель Royal Seginus были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики, между футболистами и представителями команд до сих пор происходят стычки. В отеле дежурят два полицейских и дополнительные наряды охраны.

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