Анкара, 14 февраля, 2023, 07:24 — ИА Регнум. В Турции призвали не продавать дома и земельные участки иностранцам. Повышенный спрос на недвижимость в стране со стороны жителей других стран спровоцировал рост цен и тем самым усложнил процесс поиска жилья для тех, кто пострадал из-за обрушения домов после землетрясений, сообщило издание T24.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

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Введения запрета продажи недвижимости иностранцам потребовали представители турецкой оппозиционной «Хорошей партии» (İyi Parti). По данным политиков, цены на жильё в Турции за январь возросли на 10%, в том числе из-за высокого спроса, ослабления курса лиры и начала реализации программы льготной ипотеки. Призыв обнародовала председатель партии Мерал Акшенер.

«Наряду с повышением арендной платы, продолжающаяся проблема размещения жертв землетрясения вновь обратила взоры на продажу недвижимости иностранцам», — сообщило издание.

По данным оппозиции, в прошлом году иностранцы стали покупать недвижимость в Турции на 13% чаще в сравнении с 2021 годом. Высоким спросом турецкая недвижимость пользовалась у жителей России, Ирана, Ирака, Германии, Украины, Казахстана, Афганистана, Кувейта, США и Азербайджана. Абсолютным лидером по этому показателю стала РФ, россияне приобрели более 17 тыс. объектов в Турции. Для сравнения: занявшие второе место иранцы приобрели порядка 9 тыс. домов и квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошло два землетрясения, в результате которых погибли более 20 тыс. человек. Серия подземных толчков зафиксирована в 11 провинциях страны.