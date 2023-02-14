Штат Мичиган, США, 14 февраля, 2023, 06:17 — ИА Регнум. В американском штате Мичиган в университете произошла стрельба. О происшествии сообщили региональные правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в учебных заведениях

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Известно о нескольких раненых. Есть подозреваемый в нападении на людей.

«Поступило сообщение о стрельбе… Полиция реагирует», — сообщили в аккаунте полиции Мичигана в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле кампуса университета в американском городе Харрисонбург в штате Вирджиния в октябре 2022 года.