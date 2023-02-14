Вашингтон, 14 февраля, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Власти США продолжают давить на Киев, чтобы ВСУ более активно вели боевые действия, — в противном случае будет сложнее получать помощь. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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По мнению чиновников Белого дома, благодаря недавно выделенной помощи Киев может изменить ситуацию в свою сторону.

Газета цитирует одного из должностных лиц, который пояснил, что президент Джо Байден и верхушка администрации считают, что поддерживать Украину станет сложнее, когда она исчерпает пакет помощи. Это может произойти летом.

«Помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий: предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров», — пишет Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, в США готовятся одобрить очередной пакет помощи Украине на 10 млрд долларов.