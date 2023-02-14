Вашингтон, 14 февраля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Власти США намерены предоставить Украине военной помощи ещё на 10 млрд долларов. О сроках они заявят через неделю, сообщает газета Washington Post.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Кроме того, отмечается, что администрация президента Джо Байдена может объявить о ещё одном пакете санкций против России, в частности, в отношении Кремля.

Западные страны по-прежнему поддерживают киевскую армию, поставляя оружие.

Российские лидеры не раз говорили, что поставки вооружений только затягивают конфликт на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, министры обороны стран НАТО на встрече 14–15 февраля в Брюсселе намерены обсудить увеличение помощи Киеву.