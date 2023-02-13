Кишинёв, 13 февраля, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Экс-премьер Молдавии Ион Кику обвинил власти Киева в попытке втянуть Кишинев в конфликт с Россией, сообщает местный телеканал N4. По мнению Кику, используются при этом различные пути и способы.

Presedinte.md Ион Кику

Читайте также: Посол РФ: Москва открыта для диалога с Молдавией

«На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт. Внимание международного сообщества снижается, чтобы подлить бензина и поднять тему для высокопоставленных мировых политиков, нужно как можно больше вовлеченных сторон», — считает бывший премьер.

Кику добавил, что обвинить пытаются оппозицию в подготовке переворота. Он заявил, что «нельзя идти на поводу этих лиц, которые хотят просто сохранить власть».

Глава Молдавии Майя Санду 13 февраля сказала, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия остается открытой для диалога по любым вопросам с Молдавией, заявил посол России в Кишиневе Олег Васнецов.