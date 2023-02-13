Лозанна, Швейцария, 13 февраля, 2023, 21:26 — ИА Регнум. МОК советует «коалиции стран», выступающих против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже, отказаться от этой затеи, говорится в немецком журнале Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Мы настоятельно рекомендуем вам не подписывать декларацию или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения», — цитирует издание письмо Международного олимпийского комитета (МОК), адресованное национальным комитетам, принимавшим 10 февраля участие в саммите.

Ранее член МОК Ги Дрю уверял, что нет никаких причин не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах.

По его мнению, россияне не должны страдать из-за политики государства, а участие или неучастие атлетов в соревнованиях не должно быть следствием происходящего в мировой политике.

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