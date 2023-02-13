Москва, 13 февраля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем. Об этом 13 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль

Отмечается, что стороны продлили контракт до лета 2025 года. Испанский специалист подписал договор на новых условиях.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 гола. Под его руководством команда одержала 15 побед в 24 официальных матчах.

Сейчас «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а в Кубке России вышел в плей-офф с первого места в группе.