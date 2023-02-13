Москва, 13 февраля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким

Отмечается, что встреча прошла в резиденции президента в Ново-Огарёве.

Слуцкий рассказал главе государства о предложениях фракции. По его словам, нужно вводить единый минимальный пакет и единые нормы поддержки добровольцев и мобилизованных в разных регионах страны.

Также он заявил, что надо поддерживать создание ясельных групп для детей от двух месяцев до полутора лет, чтобы побуждать женщин чувствовать себя уверенно.

Он отметил, что есть другие предложения по поддержке участников спецоперации, а также в сфере демографии, некоторые из которых остались от Владимира Жириновского.

Кроме того, он сообщил, что как председатель комитета по международным делам Госдумы доложит о выполнении поручений и по африканскому направлению, и по арабским государствам Персидского залива.