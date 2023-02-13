Москва, 13 февраля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Советский разведчик и бывший норвежский дипломат Арне Трехольт умер в Москве в возрасте 80 лет. Об этом 13 февраля сообщила его семья норвежской газете Aftenposten.

Цитата из видео с канала: Info Word Center Арне Трехольт.

Трехольт умер 12 февраля. «Арне Трехольт скончался после непродолжительной болезни», — написала газета.

Трехольт известен как главный герой «крупнейшего шпионского дела» в норвежской истории времён холодной войны. После освобождения из заключения он проживал в Москве.

Трехольт предоставил СССР информацию о планах обороны Норвегии, слабостях её армии, мобилизационных планах, местонахождении натовского оборудования в стране и протоколах заседаний премьер-министра и главы МИД.