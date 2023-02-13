Арбитражный суд Москвы обязал Google восстановить доступ к девяти YouTube-каналам РЕН ТВ

Москва, , 17:34 — REGNUM Арбитражный суд Москвы обязал структуры Google восстановить доступ к YouTube-каналам РЕН ТВ. Об этом 13 февраля сообщили в суде.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что суд по иску ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ) обязал Google восстановить доступ пользователей к просмотру девяти YouTube-каналов: «Новости», «Территория заблуждений», «Как устроен мир», «Документальные проекты», «Минтранс» и другим.

Кроме того, суд удовлетворил требование о взыскании с ответчиков неустойки в случае неисполнения ими решения суда. С шестого дня после даты вступления решения в силу они будут ежедневно платить 100 тыс. рублей, каждую неделю сумма будет удваиваться.

Неустойка будет начисляться до достижения 1 млрд рублей. Если после девяти месяцев решение не будет исполнено, штраф будут начислять по той же формуле, но без ограничения предельной суммы.