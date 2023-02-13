Вашингтон, 13 февраля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Министры обороны стран НАТО на встрече 14–15 февраля в Брюсселе намерены обсудить увеличение помощи Киеву. Об этом 13 февраля заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы обсудим поддержку Украины и увеличение этой поддержки», — сообщил он, добавив, что важно «ускорить военные поставки».

Как передавало ИА REGNUM, запасы оружия в западных странах истощились из-за поставок Киеву. Столтенберг допустил начало конфликта в Азии по аналогии с украинским.