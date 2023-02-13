Донецк, 13 февраля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. На территории Артёмовска остаётся несколько тысяч украинских военных, в числе которых — боевики-националисты и добровольцы с опытом боевых действий. Об этом ИА REGNUM заявил военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Артёмовск переброшены остатки 30-й бригады и 47-й артиллерийской бригады. Там находятся боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), есть там и добровольцы с довольно большим опытом боевых действий. Есть информация из доверенного источника, о том, что из Артёмовска полностью выведены иностранные наёмники. Но, по данным Киева, в городе остаётся порядка 5 тыс. военнослужащих ВСУ, которые продолжают обороняться», — сказал Онуфриенко.

По его словам, оставшиеся в Артёмовске подразделения противника упорно обороняются, потому что они явно опасаются продвижения ВС России в направлении на Константиновку.

«Вчера ВСУ взорвали мост на трассе, ведущей через канал Северский Донец — Донбасс. Укрепляются позиции в городе Часов Яр — туда перебрасываются подразделения. В самой Константиновке выстраивается новая линия обороны от Славянска до Торецка (Дзержинска)», — сказал Онуфриенко.

В окрестностях Артёмовска ВСУ будут всеми силами стараться замедлять наступление ВС РФ, подчеркнул аналитик. Это можно заметить не только собственно по Артёмовску, но и по обстановке в опорных пунктах к северу от города. После установления контроля над поселком Красная Гора в соседнем селе Парасковиевка уличные бои продолжаются, и «ВСУ не выводят свои подразделения даже из таких безнадёжных населённых пунктов», констатировал Онуфриенко.

«Поэтому сдача Артёмовска в течение ближайших трёх суток вряд ли произойдёт. Скорее, за это время будет зачищена Парасковиевка», — высказал предположение собеседник.

Министерство обороны России на брифинге 13 февраля сообщило о том, что штурмовые подразделения взяли под контроль поселок Красная Гора к северу от Артёмовска. В общей сложности наши военные за минувшие сутки ликвидировали свыше 150 бойцов ВСУ в ходе наступления на донецком направлении. Украинские войска также понесли большие потери в военной технике.