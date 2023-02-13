Москва, 13 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что вовлечение европейских структур в решение ситуации в Нагорном Карабахе может иметь негативные последствия. Об этом он заявил в ходе встречи с главой парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщает сайт Госдумы.

Марат Абулхатин/ТАСС Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Во время встречи Гафарова подчеркнула, что в Азербайджане высоко ценят роль президента РФ Владимира Путина в урегулировании данного вопроса. Володин, в свою очередь, предостерег от попыток вовлечения в решение ситуации в регионе европейских структур, в частности Европарламента и ПАСЕ, напомнив, к чему привела их деятельность на Украине. По его словам, урегулирование конфликта должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России.

«Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств — Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы. А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, может просто страну потерять», — сказал Володин, слова которого приведены в сообщении на сайте палаты парламента.

Спикер Госдумы считает, что прежде чем взывать к Европарламенту и втягивать этот орган в решение каких‑то вопросов, надо ответить, был ли решен какой-то острый вопрос с участием Европарламента и ПАСЕ.

«Примера такого нет. Посмотрите, что происходило на Украине, какие заявления делались канцлером Германии Меркель и тогдашним президентом Франции Олландом. Как сейчас оказалось, дурачили весь мир, лгали, врали, а сами готовились к войне. Где сейчас Украина? Сегодня украинцы — это расходный материал, страна, которая просто нашпигована оружием. Гибнет огромное количество людей, государственность утрачена, культура утрачена, религия растоптана, церковь разобщена, язык предложен английский — межнационального общения. Итог — колония Соединенных Штатов Америки», — добавил Володин.

Он напомнил, что когда США «бомбили мирный Белград, никакой Европарламент и ПАСЕ не вмешались в эту ситуацию».

«Поэтому, желая вовлечь Европарламент и ПАСЕ, должны десять раз подумать и взвесить, чем это может закончиться на примере той же Украины, Югославии, других стран. Тот, кто хочет мира, кто хочет урегулирования ситуации, должен не просто держаться подальше от этих квазипарламентов — и ПАСЕ, и Европарламента, — но отчетливо понимать, что их втягивание обострит ситуацию, создаст все новые и новые проблемы. И если это делают, то должны нести ответственность за последствия», — подчеркнул Володин.

Также в ходе встречи Володин и Гафарова подписали соглашение о сотрудничестве между Госдумой и парламентом Азербайджана. Кроме того, было принято решение о создании межпарламентской комиссии высокого уровня.

Напомним, это уже не первая встреча Володина и Гафаровой. В 2020 и 2022 году встречи прошли в Москве и Баку.