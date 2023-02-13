Москва, 13 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В Сергиево-Посадском районе Подмосковья у железнодорожного подъезда к военному объекту 12-го Главного управления Минобороны, отвечающего за ядерную безопасность, задержали мужчину. У него изъяли профессиональную камеру с фотографиями разных железнодорожных объектов и несколько мобильных телефонов. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в РЖД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

21-летнего Валерия М. задержали недалеко от деревни Чарково на одном из объектов РЖД, задействованном в перевозке военных грузов. Это произошло ещё 26 декабря, но стало известно о случившемся только сейчас. По данным источника, молодой человек проявлял повышенный интерес к подъездному железнодорожному пути, предназначенному для нужд Минобороны.

Этот подъездной путь ведёт к деревне Шарапово Сергиево-Посадского района, где располагаются воинская часть повышенной секретности и единственный в России межвидовой учебно-тактический центр. На его территории находится экспериментально-испытательная база Центрального научно-исследовательского института. Оба объекта относятся к подразделениям 12-го ГУМО, обеспечивающего ядерную безопасность Российской Федерации. Деятельность его подразделений предусматривает хранение и эксплуатацию ядерного оружия, различные разработки и тестирования ядерных боеголовок или ракет. Поэтому военный городок в деревне Шарапово закрыт, попасть туда не могут не только посторонние, но и родственники военнослужащих, а подъезды к объектам тщательно охраняются.

«Около подъездного железнодорожного пути, ведущего к военному объекту 12-го Главного управления Минобороны, был замечен посторонний мужчина, который занимался фотосъёмкой объектов. Задержанный оказался уроженцем Красноярска», — рассказал собеседник агентства.

Во время досмотра у молодого человека нашли несколько мобильных телефонов, сухой паёк, термос, несколько десятков билетов на пригородные поезда, запасные аккумуляторы для техники, цифровой фотоаппарат с множеством снимков и видеозаписей железнодорожных станций, участков путей и других элементов. По выводам специалистов, все записи молодой человек сделал на территории Московско-Курского региона Московской железной дороги. Сейчас его проверяют на возможную причастность к диверсиям на данном отрезке железной дороги.

По словам собеседника агентства, в течение 2022 года на данном отрезке железной дороги были зафиксированы несколько происшествий. Во время осмотра путей сотрудники железной дороги сообщали о нарушении железнодорожного полотна, где-то отсутствовали болты и накладки, а где-то обнаруживали смещение рельсов. Сейчас молодого человека проверяют на возможную причастность к этим происшествиям и выясняют, зачем он снимал на камеру объекты РЖД.