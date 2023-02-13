Красный Лиман, ДНР, , 14:46 — REGNUM На краснолиманском направлении уничтожено вооружение и более 80 бойцов ВСУ, говорится 13 февраля в сводке Министерства обороны России.

Работа самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» ВС РФ © РИА Новости

По официальным данным, в результате работы артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» около населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ.

Также уничтожены три боевые бронированные машины и гаубица Д-30, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что украинские войска пытались контратаковать позиции российской армии на краснолиманском направлении, однако отступили с потерями.