Москва, 13 февраля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Военнослужащие РФ за минувшие сутки ликвидировали свыше 150 бойцов ВСУ в ходе наступления на донецком направлении. Украинские войска также понесли большие потери в военной технике. Об этом сообщило в ходе брифинга 13 февраля Министерство обороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ

Уточняется, что Южная группировка ВС РФ также уничтожила четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

Добровольцы штурмовых отрядов также освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Австрии не планирует предоставлять свои полигоны для обучения военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard 2 производства Германии.