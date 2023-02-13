Бойцы ВС РФ уничтожили 150 военных ВСУ на донецком направлении
Минобороны РФ: на донецком направлении уничтожено свыше 150 бойцов ВСУ
Москва, 13 февраля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Военнослужащие РФ за минувшие сутки ликвидировали свыше 150 бойцов ВСУ в ходе наступления на донецком направлении. Украинские войска также понесли большие потери в военной технике. Об этом сообщило в ходе брифинга 13 февраля Министерство обороны РФ.
Алексей Майшев/РИА Новости
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Уточняется, что Южная группировка ВС РФ также уничтожила четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.
Добровольцы штурмовых отрядов также освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Как сообщало ИА REGNUM, руководство Австрии не планирует предоставлять свои полигоны для обучения военнослужащих ВСУ управлению танками Leopard 2 производства Германии.