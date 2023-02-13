В Краснодаре братья на двоих получили 35 лет тюремного срока за убийство прохожего

Краснодар, , 14:06 — REGNUM В Краснодаре суд признал двоих братьев виновными в убийстве 18-летнего прохожего и приговорил их к 17 и 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По материалам следствия, в ночь на 4 марта 2021 года в переулке Гаражном пьяные братья из-за неприязненных отношений жестоко избили незнакомого 18-летнего прохожего. Когда пострадавший потерял сознание, младший из братьев несколько раз прыгнул ему на голову. Прохожий погиб, его тело было найдено утром.

В суде один из братьев признал вину частично, второй свою причастность к преступлению отрицал. Осуждённым назначено ограничение свободы по два года. Приговор в законную силу не вступил.

Отмечается, что оба брата имеют судимость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее троих жителей Анапы признали виновными в жестокой расправе над мужчиной, один из них также был признан виновным в изнасиловании сожительницы убитого.