Москва, 13 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Данных о возможном начале второй волны мобилизации для участия в специальной военной операции РФ на территории Украины нет, сообщил 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ, призванные в рамках частичной мобилизации

В ходе очередного брифинга он ответил на вопрос журналистов, касавшийся возможного начала второй волны мобилизации, заявив, что «нету данных» о подобных планах.

Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин работает 13 февраля в подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.