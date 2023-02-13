Турция, 13 февраля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. В турецком городе Кахраманмараше спасатели из Таджикистана извлекли живым проведшего под завалами после землетрясения 158 часов трёхлетнего мальчика, сообщает 13 февраля пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В ведомстве отметили, что малыш по имени Явуз находился под завалами 158 часов. Его нашли с помощью специального оборудования по поиску людей.

После обнаружения мальчика спасатели выключили оборудование, чтобы не напугать ребёнка ещё больше, и ползком добрались до него, пояснили в КЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели в турецкой провинции Газиантеп извлекли из-под завалов выжившую женщину, которая после землетрясения находилась под обломками дома 163 часа.

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