Анкара, 13 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В результате землетрясений в Турции погибли более 31 тыс. человек. Об этом 13 февраля сообщает правительственное управление по чрезвычайным ситуациям АФАД.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Уточняется, что на текущий момент количество погибших в Турции возросло до 31 643, при этом пострадали 80 278 человек. В стране в результате землетрясений были разрушены б6 444 здания.

Всего оперативные службы получили 11 302 оповещения о разрушениях.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции из-под завалов спасли женщину через 163 часа после землетрясения. Спасатели МЧС РФ спасли восемь человек из-под завалов в Турции и Сирии.