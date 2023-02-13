Москва, 13 февраля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Россия способна нанести ущерб кабелям связи и инфраструктуре по всему миру в ответ на подрыв «Северных потоков», отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Командование обороны Дании/РИА Новости Место утечки газа на газопроводе Северный поток-2

«Если американские подразделения взорвали «Северный поток», то мы не Папуа — Новая Гвинея, у нас подобные подразделения есть, они тоже в состоянии незаметно нанести ущерб тем же кабелям связи, энергетической инфраструктуре по всему миру. Если воевать, то воевать», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Сегодня вполне можно создать точки напряжения не только в Европе, а вообще по всему миру, везде, где было бы желание, резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления официальных лиц США говорят о признании американского правительства в организации взрывов на газопроводах.

Компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях» на трех нитках морских газопроводов 27 сентября 2022 года.