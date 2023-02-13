Мариуполь, ДНР, 13 февраля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Снос многоэтажных домов, разрушенных в ходе боевых действий в Мариуполе, планируется закончить в текущем году. Об этом 13 февраля рассказал мэр города Олег Моргун в беседе с РИА Новости.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь, ДНР

Глава Мариуполя уточнил, что в список определённых к сносу зданий были внесены более 400 строений, из них снесено на сегодняшний день уже 287, на 13 из снесенных уже идут работы. По словам мэра, люди работают на объектах круглосуточно.

Моргун указал, что в списке подготовленных к сносу домов есть здания разной высотности, от двухэтажных до 9 — и 10-этажных. Окончательное количество запланированных для снесения домов может меняться, так как иногда при детальном обследовании выясняется, что дом ещё можно отремонтировать. Чаще бывает и наоборот: при начале капитального ремонта дома может выясниться, что дальнейшее проживание в нём опасно.

На вопрос о том, будет ли завершён снос всех пострадавших зданий в 2023 году, мэр Мариуполя ответил, что у него есть надежды на такой исход событий.

«Надеемся, потому что все хотят пойти (работать) на снос здания, это проще, чем строить», — пояснил глава Мариуполя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении в Новоазовском районе ДНР за шесть месяцев 500 домов, подвергшихся ранее разрушению в ходе боевых действий.