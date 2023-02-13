Нью-Дели, 13 февраля, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Начало производства ракет BrahMos NG планируется в конце 2025-го — середине 2026 года, сообщил управляющий директор компании Атул Динкар Ране.

Евгений Пахомов/ТАСС Работа на заводе совместной индийско-российской компании BrahMos Aerospace

По его словам, в компании BrahMos NG готовят для воздушного базирования, также будут проведены бросковые испытания.

«Ожидаем первое испытание к февралю-марту следующего года, — сказал он РИА Новости. — Производство может начаться в конце 2025-го — середине 2026 года».

Как сообщало ИА REGNUM, сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos, разработанную российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок, производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace.

Читайте также: Индия испытала модернизированную ракету BrahMos с истребителя Су-30МКИ