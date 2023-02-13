Луганск, 13 февраля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Российские десантники в ЛНР прикрывают свои подразделения, нанося точные удары по противнику из 152-мм пушки-гаубицы Д-20, сообщает 13 февраля РИА Новости.

Jonj7490 Пушка-гаубица Д-20

Артиллерист с позывным Гусёнок рассказал, что наносят удары по опорным пунктам противника.

«Это орудие очень точное, и очень большой калибр, что помогает очень там ребятам, накрывает очень хорошую площадь», — сказал артиллерист.