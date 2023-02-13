Вашингтон, 13 февраля, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Объекты, сбитые за последние несколько дней в воздушном пространстве США, могут иметь внеземное происхождение. Такое заявление сделал 12 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк в ходе спецбрифинга для журналистов.

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Ван Херку был задан вопрос, могут ли военные полностью исключить версию о внеземном происхождении летательных аппаратов, сбитых в небе над США. Отвечая на вопрос, ван Херк указал, что лично он на сегодняшний день не исключает никаких версий, но окончательное заключение на этот счёт вынесет разведка и контрразведка.

При этом ван Херк отметил, что американские военные пока не смогли определить, за счёт чего держались в воздухе сбитые ими воздушные объекты, и у них нет уверенности в том. что речь идёт о воздушных шарах.

«Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа. Однако очевидно, что они держались в воздухе», — уточнил ван Херк.

Стоит отметить, что вопрос о возможном внеземном происхождении воздушных объектов возник у американской общественности после того, как телеканал CNN процитировал пилотов, которые при приближении к воздушным неопознанным объектам не смогли определить визуально, где у аппаратов расположены двигатели.