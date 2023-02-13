Тайбэй, 13 февраля, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Несколько десятков китайских военных аэростатов было замечено в воздушном пространстве Тайваня в последние годы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на тайваньские власти.

Цитата из х/ф «Пять недель на воздушном шаре». Реж. Ирвин Аллен. 1962. США Аэростат

Журналисты подчеркивают, что о большинстве таких случаев ранее не говорилось. В статье сказано, что указанная активность со стороны Китая усиливает тревогу Тайваня по поводу того, что КНР может готовить наступление на остров.

В последний раз китайский аэростат наблюдали над тайваньской территорией несколько недель назад. Один из собеседников агентства рассказал, что такие случаи фиксируются примерно раз в месяц.

Обычно аэростаты пролетают над Тайванем на высоте около 6000 метров. В публикации отмечается, что это намного ниже, чем высота недавнего полета китайского аэростата в небе над США. В Тайване считают, что управлением аэростатов могут заниматься военно-воздушные силы Китая или ракетные войска КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля газета Global Times написала о том, что над восточной китайской провинцией Шаньдун обнаружили неопознанный летающий объект.