Москва, 13 февраля, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко якобы предлагал президенту России Владимиру Путину забрать территорию Донбасса, заявил в интервью белорусскому телеканалу СТВ председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Медведчук утверждает, что бывший украинский президент несколько раз просил его быть посредником в указанном вопросе. При этом председатель политсовета ОПЗЖ подчеркивает, что позиция Путина по Донбассу была другой.

По его словам, в те годы российский лидер постоянно заявлял, что Донбасс — это Украина. Медведчук согласен с тем, что Минские соглашения были попыткой дать время украинской стороне на подготовку будущего вооруженного конфликта с Россией.

Председатель политсовета ОПЗЖ также указал на то, что Украина игнорировала идею мирного урегулирования. Медведчук добавил, что ситуация с Минскими соглашениями говорит о «двойной морали» лидеров стран ЕС, которые участвовали в процессе, а также Петра Порошенко и действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимость зафиксировать и квалифицировать в правовом поле обман Запада по поводу целей Минских соглашений.