Москва, 13 февраля, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Отношение поляков к украинским беженцам будет ухудшаться и дальше, написал 12 февраля в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Дальше, по мере истончения ткани «солидарности», в Польше отношение к украинцам будет еще хуже», — отметил он.

Так сенатор оценил итоги социологического опроса, который был проведен польскими СМИ среди жителей Польши. В исследовании говорится, что 68% опрошенных относятся к украинским беженцам негативно.

По мнению Пушкова, интеграция беженцев из Украины в пространство ЕС будет «нелегким процессом», особенно с учетом взглядов большей их части.

«Тем более что большая часть из них приехала не трудиться, а получать — в соответствии с логикой Майдана, что «Украине все должны», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января издание Obozrevatel написало о том, что власти Польши разослали украинским беженцам письма, в которых потребовали вернуть выплаченные государством социальные пособия.