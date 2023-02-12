Москва, 13 февраля, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Посетители не смогут попасть в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в течение двух месяцев. Об этом 12 февраля сказано в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

Мавзолей Ленина. Москва

Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт в период с 13 февраля по 15 апреля 2023 года в связи с проведением профилактических работ. Работы обычно проводятся раз в два года и длятся около 1,5-2 месяцев.

Детали профилактических работ не раскрываются. До этого Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвской стены закрывали на профилактику в 2017, 2019 и 2022 годах.