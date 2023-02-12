Москва, 12 февраля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отреагировала на слова биатлониста из Франции Мартена Фуркада, который выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену, сообщает «Спорт-Экспресс».

Григорий Сысоев/ТАСС Анфиса Резцова

«Отрадно, что Фуркад на нашей стороне. Хочется верить, что он сказал это от всего сердца», — сказала Резцова.

Спортсменка заявила, что Фуркад хорошо понимает, какая может быть Олимпиада без российских спортсменов. Она добавила, что хотелось бы, чтобы и другие страны и спортсмены выступили в поддержку, не боясь ничего, те же финны или шведы.

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«Надежда не умирает! Мы верим, что будем участвовать, хотя наши спортсмены немного загрустили… Столько навалилось на нас. Но высказыванию Фуркада я не удивилась. Он профессионал, знает, что с россиянами настоящая борьба, а не какая-то дворовая», — уточнила Резцова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия поддержала предложение Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам на Олимпиаде в Париже.