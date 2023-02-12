Вашингтон, 12 февраля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Объекты, сбитые в небе над Канадой и США на текущей неделе, были аэростатами. Об этом сообщил 12 февраля в Конгрессе США сенатор Чак Шумер. По его словам, о том, что это были именно аэростаты, считает помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

В эфире телеканала ABC сенатор Шумер заявил, что сбитые объекты уступали в размерах аэростату, ранее уничтоженному у побережья Южной Каролины. Тем не менее они находились на высоте порядка 12 км и представляли угрозу для гражданской авиации.

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Напомним, американский истребитель 10 февраля сбил над Аляской летательный аппарат. Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, принадлежность и назначение сбитого аппарата пока не установлены. Он также уточнил, что объект был значительно меньше и проще, чем китайский аэростат, сбитый ранее над Атлантикой.

Днем позже премьер Канады Джастин Трюдо сообщил что командование аэрокосмической обороны Северной Америки сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой.