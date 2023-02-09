Перт, Австралия, 12 февраля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. 12 февраля в Перте (Австралия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках центрального поединка за титул чемпиона UFC в легком весе российский боец Ислам Махачев решением судей одержал победу над Александром Волкановски.

RICHARD WAINWRIGHT/EPA/ТАСС Ислам Махачев

Поединок завершился победой российского спортсмена в единогласном решении судей (48:47, 48:47, 49:46).

Стоит отметить, что Махачев впервые в карьере смог защитить чемпионский пояс и нанес австралийскому бойцу первое поражение в рамках UFC.

На данный момент на счету Ислама Махачева 24 победы и одно поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и два поражения в карьере.