Варшава, 12 февраля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Украина нуждается в скорейшей поставке западного оружия.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Обреченные, оно вам не поможет. Лишь усугубит. Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 12 февраля, президент Польши заявил, что Украина не сможет выстоять против России без поставки западного оружия в самое ближайшее время.

Ранее глава польского государства рассказал о сложностях, которые могут возникнуть при поставках Киеву боевых истребителей F-16 производства США.