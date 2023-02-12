Москва, 12 февраля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал работу морской пехоты в зоне спецоперации. По его словам, морские пехотинцы работают героически.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота на боевой позиции

«Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются», — приводятся слова президента в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Как отметил Владимир Путин, эта оценка касается морских пехотинцев и Тихоокеанского, и Северного флотов.

Напомним, президент РФ не раз давал оценку работе военнослужащих ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Так, в декабре 2022 года Владимир Путин назвал героем каждого военнослужащего, который участвует в защите Родины.

Также глава государства ранее заявлял, что участники спецоперации — «настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои».