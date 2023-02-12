Базель, Швейцария, 12 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Резиновые пули были применены полицией для разгона несанкционированной климатической акции в кантоне Базель-Штадт в Швейцарии, сообщили 12 февраля в местной полиции.

Павел Бедняков/РИА Новости Сотрудники полиции Швейцарии

Разгон несанкционированной акции, собравшей четыре сотни участников, состоялся накануне, 11 февраля. Поскольку протестующие агрессивно себя вели, полиции пришлось жёстко разогнать их, отмечают правоохранители.

По их данным, полиция сначала попросила участников акции разойтись, и половина людей ушла. Оставшиеся закидали правоохранителей камнями и бутылками. Также они применили пиротехнику.

В результате из-за взрыва пиротехники трое сотрудников полиции получили травмы. В ответ силовики начали стрелять резиновыми пулями.