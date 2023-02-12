Москва, 12 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Автомобилем марки Tesla, который стал участником дорожно-транспортного происшествия на Волгоградском проспекте в Москве, управлял несовершеннолетний. Об этом 12 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В машине находился его знакомый ― тоже подросток.

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«Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП, один из них находился за рулем автомобиля», ― уточнил собеседник издания.

Ода пострадавших доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в районе дома № 181, к. 1 на Волгоградском проспекте в Москве 11 февраля. На месте происшествия работают оперативные службы города. Из-за аварии движение автотранспорта в этом районе затруднено.

На видео с места аварии, опубликованном департаментом транспорта Москвы, видно, что виновник ДТП на большой скорости проезжал перекрёсток, столкнулся с другой машиной, не справился с управлением и влетел в столб.