Любляна, 12 февраля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В Словении остро стоит вопрос кадров в вооруженных силах. Решение его — главная задача руководства ведомства. Об этом заявил министр обороны страны Марьян Шарец.

Nicolas Landemard/Global Look Press Министр обороны страны Марьян Шарец

«Существует кадровая проблема. <…> Наша главная задача заключается в решении вопроса, как остановить тенденцию к снижению числа военнослужащих и привлечь как можно больше нового персонала в вооруженные силы страны», — рассказал министр порталу Siol.

Как отметил министр, проблема с кадрами существует и в других странах, не только в Словении. По его словам, средний возраст военнослужащих словенской армии такой же высокий, как и в ВС других стран.

В настоящее время руководство минобороны Словении исследует причины недостатка кадров. При этом он подчеркнул, что вопрос тут не в деньгах, как можно было предположить.

Напомним, ранее правительство Словении заявляло, что передаст Киеву 28 танков М-55S, которые находятся на вооружении словенской армии.