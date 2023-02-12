Керчь, Крым, 12 февраля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В Керченском проливе днём 12 февраля ожидается усиление северо-западного ветра до 12–17 м/сек. В этой связи объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченский пролив

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«Согласно прогнозу Росгидромета, 12 февраля ветер северо-западный, западный 6–11 м/сек., порывы до 14 м/сек., во второй половине дня ― 12–17 м/сек.», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Высота волн может достигать 70 см.

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Кроме того, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на подъездных дорогах снежный накат, гололедицу. Воздух прогреется до +3… +5 °С, температура воды в море составит +1… +2 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в Крыму из-за неблагоприятных погодных условий действовало 7 и 8 февраля.