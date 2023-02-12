Москва, 12 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В пострадавшие от землетрясения районы на юго-востоке Турции Россией направлена гуманитарная помощь. Об этом 12 февраля сообщило посольство РФ в Анкаре в своём телеграм-канале.

Максим Григорьев/ТАСС Сотрудники МЧС РФ во время разгрузки автомобиля с гуманитарной помощью в деревне Гюджюксу

«Министерство обороны и Министерство по чрезвычайным ситуациям организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот гуманитарный груз вошли 9 тыс. спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, 500 палаток, а также 19 тонн продовольствия.

Кроме того, сообщается, что в данный момент Россия готовит новую партию гуманитарной помощи для пострадавших от стихийного бедствия районов Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в провинции Турции Хатай мужчина был извлечён из-под завалов через 149 часов после землетрясения.