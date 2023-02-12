Кишинёв, 12 февраля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Россия остается открытой для диалога по любым вопросам с Молдавией. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Кишиневе Олег Васнецов.

Цитата из видео: «Посол России наблюдает за Приднестровьем» Посол России в Кишиневе Олег Васнецов

«К сожалению, в этом году двусторонний политический диалог, а также сотрудничество на многосторонних площадках, в том числе на пространстве СНГ, поставлены на паузу», — сказал посол, отметив, что это выбор Кишинева.

По словам российского дипломата, Москва по-прежнему готова к взаимодействию.

«Я убежден, что накопленный за 31 год опыт дипломатических отношений между Россией и Молдавией растопит тот лёд недопонимания, что сейчас образовался», — считает Васнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила об уходе с поста главы правительства.